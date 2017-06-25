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جمعية الوفاق تدين العملية الإرهابية التي استهدفت الحرم المكي
2017-06-25 - 11:33 ص
مرآة البحرين: أدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية «العملية الإرهابية الفاشلة التي استهدفت الحرم المكي في أفضل الشهور شهر رمضان المبارك وأقدس بقاع الأرض حيث حرم الله في مكة المكرمة».
معتبرة بأن «لغة القتل هذه وسفك الدم الحرام والإرهاب لاعلاقة لها بدين وانسانية، وأن هذه الأعمال الإجرامية متجردة من أبسط القيم الإنسانية والإسلامية».
وأشارت جمعية الوفاق «إلى أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية تعبر عن ثقافة معادية للإسلام وهي ضمن مشروع التشويه للدين الإسلامي والعمل على العبث والدفع باتجاه تفكيك وحدة الأمة وبناء حالة العداء للدين».
وأكدت الوفاق على أن «أسس الإنسانية ومفاهيم الديانات السماوية ومقومات ديننا الإسلامي الحنيف ترفض كل هذه الممارسات الدنيئة وتتبرأ منها».
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