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شريف رداً على وزير الخارجية : قمع الشعوب ليس من أمور السيادة
2017-06-25 - 11:43 ص
مرآة البحرين: قال الأمين العام السابق في جمعية وعد إبراهيم شريف في معرض رده عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، «إن دعم الإرهاب ليس من أمور السيادة، وقمع الشعوب كذلك، ولفت إلى أنه لا سيادة عندما تتعرض الشعوب للاضطهاد والقمع والتهميش والمهانة».
وكان وزير الخارجية كتب تغريدة على حسابه في تويتر قال «إن الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر، لا تريد الانتقاص من سيادة الأخيرة،، وأن هذه الدول لن تسمح لأي محاولة لجعل التدخل و دعم الإرهاب من أمور السيادة».
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