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«تشريعية النواب» تباشر دراسة مشروع قانون الأسرة بعد العيد
2017-06-25 - 11:45 ص
مرآة البحرين: قال النائب ماجد الماجد أن مشروع قانون الأسرة المثير للجدل، وصل إلى مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، وأنه من المزمع إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس في أوّل جلسة للنواب بعد إجازة العيد.
وأفاد الماجد في تصريح لصحيفة الأيام أن «القانون يتكوّن من 140 مادّة»، متوقعاً «أن يكون التصويت عليه في الدور القادم».
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