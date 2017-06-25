مركز البحرين لحقوق الإنسان يوثّق 4 حالات اعتقال الأسبوع الماضي

2017-06-25 - 11:51 ص

مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه وثّق في الفترة الممتدة بين الثاني عشر من يونيو الجاري والثامن عشر منه أربع حالات اعتقال بحق المواطنين.

كما رصد المركز في تقريره الأسبوعي قمع مسيرة واحدة من بين اثنتي عشرة مسيرة خرجت في ثلاث عشرة منطقة.