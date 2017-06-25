السلمان يدعو ضحايا التعذيب للكشف عما تعرّضوا له

2017-06-25 - 11:53 ص

مرآة البحرين: دعا الشيخ ميثم السلمان كل ضحايا التعذيب في ⁧البحرين⁩ إلى تقديم شكاوى عاجلة لدى الأمم المتحدة والكشف عن كل ما تعرضوا له للمنظمات والرأي العام .

وقال السلمان في تغريدات له تحت وسم #مملكة_التعذيب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «أن البحرين⁩ بحاجة ماسة لزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب أكثر من أي حقبة مضت داعيا إلى ضرورة الضغط على الحكومة للقبول بزيارته».

مشيرًا إلى أن تقرير بسيوني وثق عام 2011 استخدام أكثر من 21 نمطا من أساليب التعذيب ، موضحًا أنها لا زالت تمارس بذات المنهجية حتى عام 2017 كالضرب بالخراطيم والأسلاك والصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي والتهديد باستهداف الأقارب والتعرية الجسدية.

وأشار إلى أن عدم تحقيق المساءلة الجنائية في الانتصاف لأكثر من 4000 ضحية تعذيب منذ عام 2011 كرّس سياسة الإفلات من العقاب.

وقال «لا نريد للبحرين أن توسم بوسم بمملكة التعذيب كما وسمت جنوب أفريقيا في القرن الماضي بدولة الفصل العنصري».