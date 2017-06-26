أسوشيتد برس: صحيفة الوسط التي أغلقتها الحكومة تسرح موظفيها

2017-06-26 - 5:00 م

مرآة البحرين (خاص): ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن صحيفة بحرينية مستقلة بارزة أغلقتها الحكومة في وقت سابق في جزء من حملة القمع ضد المعارضة سرحت موظفيها.

وقد أرسلت صحيفة الوسط اليومية - وفقا للوكالة - بيانًا إلى موظفيها تقول فيه إنه عليها الاستغناء عن خدماتهم بعد أن أمرت السلطات البحرينية بإغلاقها في 4 يونيو/حزيران.

وأشارت الوكالة إلى أنها المرة الثالثة التي تأمر فيها السلطات بوقف إصدار نسخة مطبوعة منذ احتجاجات الربيع العربي في العام 2011، وتأتي بعد أن منع المسؤولون لفترة قصيرة الصحيفة من نشر نسختها الالكترونية في يناير/كانون الثاني.

وقد شهدت حملة القمع في البحرين، وهي مركز الأسطول الأمريكي الخامس، اعتقال النشطاء أو إجبارهم على المغادرة إلى المنفى، وحل الجمعيات السياسية. وقد أصبح جمع الأخبار المستقلة في البحرين أكثر صعوبة مع رفض الحكومة السماح بدخول صحافيين من أسوشيتد برس وآخرين.