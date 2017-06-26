السجن سنتين و3 سنوات لمتهمَين بالتجمهر في شهركان
2017-06-26 - 5:22 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بالحبس سنتين للمتهم الأول والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، في قضية التجمهر وإشعال حريق في شهركان.
وتزعم السلطات أن المتهمين ومجهولين تجمعوا في 22 يناير/كانون الثاني 2017 بالقرب من مأتم الزرايع في شهركان للتجمهر وحرق إطارات وإغلاق الشارع، ورمي حجارة وزجاجات حارقة على الشرطة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 22/1/2017 بدائرة أمن المحافظة الشمالية أولا أشعلا عمدا وآخر حدث وآخرون مجهولون حريقا عمدا في المنقولات المبينة في الاوراق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وثانيا اشتركا وآخر حدث وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية، وثالثا حاز وأحرز وآخر حدث وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياه الناس والأموال للخطر.
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