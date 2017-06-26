خليفة بن زايد رئيس الإمارات يستقبل المهنئين بالعيد في ظهور نادر منذ 2014

2017-06-26 - 5:32 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة أنباء الإمارات إن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة استقبل يوم الأحد المهنئين بعيد الفطر في ظهور نادر منذ إصابته بجلطة عام 2014.

ونشرت الوكالة مجموعة من الصور لخليفة بن زايد، وهو أيضا حاكم أبوظبي، وهو يستقبل حكام الإمارات في حفل استقبال تقليدي للتهنئة بالعيد.

وفي تسجيل مصور أيضا نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر خليفة بن زايد وهو يتجاذب أطراف الحديث مع حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي.

وخليفة بن زايد إصلاحي مؤيد للغرب ويرأس العائلة الحاكمة لإمارة أبوظبي كبرى الإمارات السبع في الدولة ويتولى الرئاسة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 2004.

وخلال معظم سنوات العقد الماضي كان محمد بن زايد آل نهيان الأخ الأصغر لخليفة بن زايد وولي عهد أبوظبي يقود المفاوضات باسم الإمارات في مختلف القضايا سواء الطاقة أو الدفاع والاستثمار وحتى القضايا السياسية.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن خليفة بن زايد عاد إلى أرض الوطن بعد رحلة خاصة إلى الخارج دون أي تفاصيل أخرى عن الزيارة.