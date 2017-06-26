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أمريكا تحث دولا عربية على حل الخلاف الدبلوماسي في الخليج
2017-06-26 - 5:47 م
مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الأحد إن قطر وأربع دول عربية فرضت عقوبات عليها ينبغي أن يجلسوا معا من أجل التوصل لحل لخلافهم.
وقال تيلرسون في بيان "ستكون الخطوة المقبلة بناءة إذا جلست كل الدول معا وواصلت الحوار... نعتقد أن حلفاءنا وشركاءنا أقوى عندما يعملون معا نحو هدف واحد نتفق عليه جميعا وهو وقف الإرهاب والتصدي للتطرف".
وأرسلت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قائمة مطالب مؤلفة من 13 نقطة تهدف فيما يبدو لتفكيك سياسة قطر الخارجية المستمرة منذ عقدين وتقوم على التدخل وهو ما أثار غضبهم. وتساعد الكويت في الوساطة.
وقال تيلرسون "تخفيف اللهجة سيساعد أيضا في تهدئة التوترات" مضيفا أن الولايات المتحدة ستظل على تواصل وثيق مع كل الدول المعنية.
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