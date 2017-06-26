إيران تقول إنها اعتقلت 50 للاشتباه في صلاتهم بجماعات متشددة
2017-06-26 - 6:11 م
مرآة البحرين (رويترز): قال مدع يوم الأحد إن السلطات الإيرانية اعتقلت ما يصل إلى 50 شخصا على الأقل يشتبه في صلاتهم بجماعات متشددة في إقليم غربي البلاد في أحدث موجة من الاعتقالات بعد هجومين بقنابل وأسلحة في طهران أوائل يونيو/حزيران.
وجاءت الاعتقالات بعد أيام من إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ من غرب إيران إلى شرق سوريا مستهدفا قواعد لتنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن هجومي السابع من يونيو/حزيران في العاصمة طهران اللذين أسفرا عن مقتل 18 شخصا.
وقال المدعي الإقليمي نعمت صادقي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "منذ الهجومين الإرهابيين في طهران جرى اعتقال أكثر من 50 من أنصار وعناصر مرتبطة بجماعات إرهابية في إقليم كرمان شاه".
ونسبت إليه الوكالة قوله إنه "جرت مصادرة عدد كبير من الأحزمة الناسفة وأجهزة التفجير الإلكترونية والأسلحة من المعتقلين".
وأعلنت السلطات الإيرانية اعتقال العشرات بعد الهجومين. ويوم السبت قالت وسائل إعلام رسمية إن قوات الأمن اعتقلت أعضاء في جماعة مرتبطة بتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات وهجمات انتحارية في مراكز دينية للشيعة.
وأجج الهجومان اللذان نفذهما متشددون سنة على مبنى البرلمان وضريح الإمام روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية التوترات الإقليمية.
وقال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بعد ذلك إن الهجومين سيزيدان الكراهية للسعودية خصم إيران اللدود والولايات المتحدة.
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