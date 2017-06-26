ثمانية شهور منذ اعتقال السيد علوي ولم يتمكن من لقاء عائلته أو محاميه

2017-06-26 - 6:45 م

مرآة البحرين: أبدت عائلة المعتقل السيد علوي السيد حسين، قلقها الشديد على صحته وسلامته بعد مضي 8 شهور على اعتقاله، دون تمكينه من لقاء أسرته أو محاميه.

وأكدت العائلة في بيان لها (الإثنين 26 يونيو/حزيران 2017) أنها لا تملك أية معلومات حتى الآن عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014، مشيرة إلى رفض "الكثير من طلباتنا لزيارة السيد علوي، فقد تقدمنا بطلب الزيارة في النيابة العامة ونيابة الارهاب ومكتب التحقيقات بالعدلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والهيئة العامة للتظلمات و وحدة التحقيق الخاصة ولكن دون جدوى".

ولفتت إلى أن الاتصال الأخير (الثالث منذ اعتقاله) مع السيد علوي تم في 28 فبراير/شباط 2017، أي منذ 4 شهور، حيث لم تتمكن من الاطمئنان عليه نهائياً، موضحة أنه "منذ أول يوم من اختطافه لم يتمكن المحامي ولا الأهل من معرفة أي تهمة التي هو يعاقب عليها".