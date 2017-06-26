ثمانية شهور منذ اعتقال السيد علوي ولم يتمكن من لقاء عائلته أو محاميه
2017-06-26 - 6:45 م
مرآة البحرين: أبدت عائلة المعتقل السيد علوي السيد حسين، قلقها الشديد على صحته وسلامته بعد مضي 8 شهور على اعتقاله، دون تمكينه من لقاء أسرته أو محاميه.
وأكدت العائلة في بيان لها (الإثنين 26 يونيو/حزيران 2017) أنها لا تملك أية معلومات حتى الآن عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014، مشيرة إلى رفض "الكثير من طلباتنا لزيارة السيد علوي، فقد تقدمنا بطلب الزيارة في النيابة العامة ونيابة الارهاب ومكتب التحقيقات بالعدلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والهيئة العامة للتظلمات و وحدة التحقيق الخاصة ولكن دون جدوى".
ولفتت إلى أن الاتصال الأخير (الثالث منذ اعتقاله) مع السيد علوي تم في 28 فبراير/شباط 2017، أي منذ 4 شهور، حيث لم تتمكن من الاطمئنان عليه نهائياً، موضحة أنه "منذ أول يوم من اختطافه لم يتمكن المحامي ولا الأهل من معرفة أي تهمة التي هو يعاقب عليها".
- 2017-06-26خامنئي يدعو إلى دعم شعبي البحرين واليمن واتخاذ "موقف صريح" مما يجري
- 2017-06-26جهاز المخابرات يستدعي نجل الشيخ حسن سلطان للمرة الرابعة في أقل من أسبوع
- 2017-06-26تظاهرة في سترة إحياء لذكرى علي الشيخ الذي استشهد يوم العيد
- 2017-06-26السجن سنتين و3 سنوات لمتهمَين بالتجمهر في شهركان
- 2017-06-26البحرين تتهم قطر بالتصعيد العسكري في نزاع الخليج