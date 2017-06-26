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تظاهرة في سترة إحياء لذكرى علي الشيخ الذي استشهد يوم العيد
2017-06-26 - 6:54 م
مرآة البحرين: تظاهر العشرات في جزيرة سترة، فجر اليوم (الإثنين 26 يونيو/حزيران 2017)، إحياء لذكرى شهيد العيد، الشهيد علي الشيخ، الذي قتلته السلطات العام 2011.
وندد المتظاهرون بإفلات المتورطين في مقتله، قبل 6 أعوام، من العقاب، مطالبين بتقديمهم لمحاكمات عادلة.
كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة، ودعت إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقتلت السلطات في صبيحة عيد الفطر (31 أغسطس/آب 2011) الطفل علي الشيخ، أثناء خروجه من أداء صلاة العيد.
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