جهاز المخابرات يستدعي نجل الشيخ حسن سلطان للمرة الرابعة في أقل من أسبوع

2017-06-26 - 9:19 م

مرآة البحرين: عاود جهاز الأمن الوطني البحريني (المخابرات) اليوم استدعاء محمد نجل الشيخ حسن سلطان، القيادي البارز في جمعية الوفاق والنائب البرلماني السابق عن كتلتها، وذلك للمرة الرابعة في أقل من أسبوع، ولم يفرج عنه حتى الآن.

وكان سلطان قد خضع لتعذيب شديد حين استدعي للتحقيق لأول مرة من قبل جهاز المخابرات الخميس الماضي 22 يونيو/حزيران 2017، وذلك لتجنيده للعمل لصالحهم. كما منعت سلطات المطار محمد من مغادرة البلاد، وتم طلبه للتحقيق في المجمع الأمني مجددا يوم الجمعة، ليقضي أكثر من 14 ساعة محتجزا في مقر المجمع الأمني المشبوه بالمحرّق.

وبعد الإفراج عنه في وقت من مبكّر من فجر السبت (24 يونيو/ حزيران 2017)، بحوالي 10 ساعات، استدعي سلطان للمرة الثالثة، ولم يسمح لمحاميه بمرافقته أثناء التحقيق.

وإثر الهجوم على الدراز بدأ جهاز المخابرات البحريني حملة واسعة لتجنيد نشطاء. وكان المجمع الأمني بالمحرق قد استدعى عددا من النشطاء الذين كشفوا لـ "مرآة البحرين" تفاصيل بشأن تعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي لدفعهم لوقف أنشطتهم، والعمل لصالح أجهزة الأمن.

وتأتي ملاحقة سلطان بعد أن عرض تلفزيون البحرين الأسبوع الماضي ما قال إنها مكالمات بين أبيه ومسؤول قطري خلال احتجاجات العام 2011 للتخطيط لقلب النظام، حسب زعمهم، إلا أن المكالمة لم تكن سوى لتنسيق التغطية الإعلامية للتظاهرات وفق ما ورد فيها.