2017-06-26 - 9:29 م

مرآة البحرين: اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله العظمى السيد علي خامنئي، خلال خطبة صلاة عيد الفطر اليوم الإثنين 26 يونيو/حزيران 2017، إن قضايا اليمن والبحرين تُعد "جرحاً كبيراً في جسد العالم الإسلامي".

ودعا خامنئي، العالم الإسلامي إلى تقديم والدعم ونصرة الشعوب في اليمن والبحرين وكشمير، التي وصفها بالمضطّهدة، وإعلان البراءة من الحكام الظلمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن خامنئي تطرق في خطبتي صلاة عيد الفطر إلى القضايا الإقليمية ومن بينها قضيتي البحرين واليمن، وقال "هناك جراح عديدة في جسد العالم الإسلامي سواء في اليمن أو البحرين" داعيا العلماء المسلمين إلى اتخاذ "موقف مما يجري في بعض الدول الإسلامية حتى لو أثار ذلك استياء الحكام الطواغيت".

وتابع "كما نعلن نحن بصراحة موقفنا تجاه الأصدقاء والأعداء فعلى العالم الإسلامي أيضاً اتباع هذه الطريقة وإعلان موقفه بشكل صريح".

وأضاف "على العالم الإسلامي دعم الشعب اليمني بصراحة، والإعلان عن البراءة من الظالمين الذين شنوا العدوان على الشعب اليمني في شهر رمضان، وكذلك الأمر بالنسبة لشعبي البحرين وكشمير، حيث أن شعبنا بإمكانه أن يكون السند لمثل هذه الحركة العظيمة في العالم الإسلامي".