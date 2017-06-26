2017-06-26 - 10:59 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أبدى دعمه يوم الأحد لدولة قطر في مواجهتها مع الخصم اللدود لإيران السعودية وحلفائها قائلا إن "حصار قطر غير مقبول".

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران متهمين إياها بدعم المتشددين الإسلاميين وهو ما تنفيه قطر.

وقدمت هذه الدول في وقت لاحق 13 مطلبا من بينها إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية وتقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة تركية ودفع تعويضات.

ونقلت إرنا عن روحاني قوله لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي إن طهران تقف مع قطر شعبا وحكومة وإنه إذا كان هناك نزاع بين دول إقليمية فإن الضغط والتهديدات والعقوبات ليست هي الطريق الصحيح لحل الخلافات.

وأضاف روحاني أن الحصار على قطر غير مقبول بالنسبة لإيران وأن المجال الجوي والبري والبحري لإيران سيبقى مفتوحا دائما أمام قطر كدولة شقيقة وجارة.

وقالت الدوحة التي أغلق جيرانها المجال الجوي أمام طائرتها إنها تراجع قائمة المطالب ولكنها قالت إن هذه المطالب غير معقولة و ولا مقبولة.