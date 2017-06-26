إيران تحث أوروبا على المساعدة في نزع فتيل التوترات في الخليج

2017-06-26 - 11:04 م

مرآة البحرين (رويترز): دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوروبا اليوم الإثنين 26 يونيو/حزيران إلى استغلال نفوذها لنزع فتيل التوترات في الخليج حيث قطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات مع قطر.

وعبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تأييده لقطر في مواجهتها مع السعودية وحلفائها الذين يتهمون قطر بدعم متشددين إسلاميين وهي مزاعم تنفيها الدوحة.

وتتنافس إيران مع السعودية منذ فترة طويلة على النفوذ الديني والسياسي في الشرق الأوسط.

وقال ظريف في حديث في العاصمة الألمانية إن الدول التي اتهمت إيران أو قطر بدعم الإرهاب تحاول تجنب تحمل مسؤولية فشلها في تحقيق مطالب شعوبها.

وقال "في السابق كانت إيران، والآن أصبحت قطر. هذه محاولة للتهرب من المسؤولية وتفادي المحاسبة عن هذا الفشل... الكبير لنظم الدول في تلبية مطالب شعوبها والاستجابة لها".

ودعا ظريف إلى منتدى جديد للحوار الإقليمي لدول الخليج وإنهاء تصاعد التسلح في المنطقة والذي قال إنه أثر على علاقات بعض الدول الغربية مع دول في المنطقة.

وتابع "عندما تصبح السياسة الخارجية سلعة فإن شراء معدات عسكرية يصبح معيارك لتحديد من هو إرهابي ومن هو غير ذلك".

وأضاف "هذا يعزز اضطرابا في الإدراك في منطقتنا بأن الأمن يمكن أن يشترى من الخارج، أن الأمن يمكن أن يشترى بمحاولة شراء المزيد من المعدات العسكرية .. ما نحتاجه في منطقتنا هو منتدى للحوار الإقليمي".