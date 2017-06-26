سيناتور جمهوري أمريكي يعارض بيع‭ ‬السلاح لدول الخليج بسبب نزاع قطر

2017-06-26 - 11:08 م

مرآة البحرين (رويترز): قال السيناتور الجمهوري الأمريكي بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الإثنين إنه سيسحب موافقته على مبيعات السلاح الأمريكية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يتم إيجاد سبيل لحل النزاع في المنطقة حيث فرضت أربع دول عربية مقاطعة على قطر.

وكتب كوركر يقول في رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون "ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيدا من الجهد لمحاربة الإرهاب.. لكن النزاعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر بجهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والتصدي لإيران".

ويتمتع كوركر بعلاقات وثيقة مع تيلرسون ويتحدثان بشكل منتظم في قضايا السياسة الخارجية.

وقال تيلرسون يوم الأحد إن على قطر والدول العربية التي قاطعتها وهي السعودية ومصر والبحرين والإمارات أن يجلسوا معا في مسعى للتوصل لحل. كما حثهم على تخفيف لهجتهم لتهدئة التوترات.

وأرسلت الدول الأربع قائمة مطالب تضم 13 نقطة تهدف فيما يبدو لتفكيك سياسة قطر الخارجية المستمرة منذ عقدين من الزمن والتي أثارت غضبهم. وتساعد الكويت في مساعي الوساطة.

وبموجب القانون الأمريكي تعرض مبيعات الأسلحة الأمريكية على مجموعة صغيرة من المشرعين بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية للتصريح بها خلال عملية مراجعة غير رسمية قبل المضي قدما فيها.

وفي رسالته قال كوركر إنه كان سعيدا بزيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية والتي شملت قمة لمجلس التعاون الخليجي.

وكتب كوركر "للأسف لم يستفد مجلس التعاون الخليجي من القمة واختار بدلا من ذلك الانزلاق إلى الصراع".