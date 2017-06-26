2017-06-26 - 11:10 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل يوم الإثنين إن قائمة المطالب المقدمة من أربع دول عربية لقطر كشرط لإنهاء مقاطعة تفرضها على الدوحة "استفزازية جدا" وسيكون من الصعب تنفيذها بالكامل.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على قطر قبل نحو ثلاثة أسابيع متهمة إياها بدعم متشددين ثم أصدرت لها مهلة لتنفيذ مطالب تشمل إغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة.

وفي حفل استضافه المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية في برلين دعا جابرييل أيضا إلى زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بدلا من التحركات الفردية من الدول.