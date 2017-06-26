أ.ف.ب: خامنئي يصف ما يحدث في اليمن والبحرين بالجروح التي أصابت جسد الأمة الإسلامية

2017-06-26 - 11:17 م

مرآة البحرين (أ.ف.ب): دعا المرشد الأعلى لجمهورية ايران آية الله خامنئي الإثنين العالم الإسلامي إلى ضرورة دعم الشعب اليمني ونبذ ما تعرض له من "قمع" خلال شهر رمضان، واصفا ما يحدث في اليمن والبحرين "بالجروح التي أصابت جسد الأمة" الإسلامية.

ووسط هتافات من الآف المصلين الذين تجمعوا في مسجد الإمام الخميني الكبير بطهران في اليوم الأول من عيد الفطر لدى الشيعة، قال خامنئي إن "مشكلات اليمن والبحرين وبقية الدول الإسلامية تعد إصابة كبيرة بجسد الأمة".

وأضاف "على العالم الإسلامي أن يدعم بوضوح شعب اليمن ويندد بالقمعيين الذي هاجموه في شهر رمضان".

وتقود السعودية منذ أكثر من عامين تحالفا عسكريا ضد المتمردين الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن بينها العاصمة صنعاء، والمتهمين بتلقي الدعم من إيران، الخصم اللدود للسعودية في المنطقة.

ولا تقيم إيران الشيعية والسعودية السنية علاقات دبلوماسية منذ يناير/كانون الثاني 2016.

وفي البحرين، يخوض الشيعة الذين يشكلون أكثرية السكان حركة احتجاجات ضد أسرة آل خليفة المالكة السنية ويطالبون بنظام ملكي دستوري تسمي الأكثرية البرلمانية فيه رئيس الوزراء.

وشن خامنئي هجوما عنيفا على السعودية بداية شهر رمضان للأسباب ذاتها ووصف قادتها بأنهم "غير أكفاء".

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني من ناحيته الأحد إن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر، رافضا "الحصار" الذي فرضته عليها السعودية وحلفاؤها، وذلك اثناء اتصال هاتفي مع أمير قطر، بحسب موقع الرئاسة الايرانية.

وقطعت السعودية ودول أخرى حليفة لها علاقاتها مع قطر في مطلع الشهر الحالي بعد اتهامها بدعم "مجموعات إرهابية" في المنطقة وهو ما نفته الدوحة. وتطالب هذه الدول قطر بإغلاق السفارة الإيرانية على أرضها.

وفي سياق آخر، تمنى خامنئي خلال خطبته أن "يتم تشكيل حكومة (ايران) الجديدة في أقرب وقت"، مشيرا إلى أنها خطوة أساسية لتنشيط عمل الدولة.