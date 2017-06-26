2017-06-26 - 11:21 م

مرآة البحرين (أ.ف.ب): اتهم وزير خارجية البحرين قطر الاثنين بالسعي إلى "تصعيد عسكري" عبر دعوتها قوات أجنبية في إشارة إلى تركيا التي نشرت عناصر من جيشها في الإمارة الغنية بالغاز.

وكتب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على حسابه في تويتر أن "أساس النزاع مع قطر دبلوماسي وأمني وليس أبدا عسكريا. إن جلب الجيوش الأجنبية ومدرعاتها هو بمثابة تصعيد عسكري".

والخميس، أعلن الجيش التركي على موقعه الإلكتروني وصول خمس مدرعات و23 جنديا إلى قطر، في خطوة تعكس رغبة أنقرة في تعزيز التعاون العسكري مع الدوحة.

وتأتي عملية الانتشار بعد موافقة البرلمان التركي في السابع من يونيو/حزيران على اتفاق يعود تاريخه إلى عام 2014 يسمح بإرسال قوات إلى قاعدة تركية في قطر حيث يتمركز قرابة 90 جنديا.

وتريد السعودية والبحرين والإمارات ومصر من قطر أن تنفذ مطالبها المحددة ب 13 نقطة في مقابل إنهاء المقاطعة الدبلوماسية والتجارية المفروضة عليها منذ نحو ثلاثة أسابيع.

إلا أن قطر رفضت السبت هذه المطالب واعتبرتها غير واقعية ووصفت "الحصار" بأنه "غير شرعي". كما انتقد حليفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المطالب الأحد قائلا إنها "مخالفة للقانون الدولي".

وتابع الشيخ خالد إن "بعض القوى الإقليمية تخطئ إذا كانت تعتقد أن تدخلها سيحل المشكلة".

وأضاف "من مصلحة هذه القوى احترام النظام الإقليمي الحالي، وحده القادر فقط على حل" الخلاف بين قطر وجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي.