السجن سنة لمتهم بالتجمهر في المنامة

2017-06-27 - 2:39 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الإثنين 26 يونيو/حزيران 2017) برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان بالحبس سنة على متهم شارك بالتجمهر في المنامة وإشعال النار في حاوية قمامة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بدائرة أمن العاصمة

أولا: أشعل وآخرين مجهولين حريقا في الإطار المبين بالأوراق والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر

ثانيا: اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتزعم السلطات أن المتهم وآخرون مجهولون قاموا بتاريخ 26/11/2016 الساعة الثامنة مساء بالتجمهر في منطقة المنامة ووضعوا حاوية في الشارع بداخلها إطار وأشعلوا النار فيها ثم لاذوا بالفرار. وتوصلت التحريات إلى المتهم، وبسؤاله اعترف بما أسند إليه.

واستندت المحكمة في إدانة المتهم على شهادة ضابط بوزارة الداخلية، واعترافات المتهم، التي ربما تكون أخذت تحت الإكراه.