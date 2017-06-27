الأشغال تبدأ بصيانة 5 مدارس حكومية بتكلفة تفوق النصف مليون دينار

2017-06-27 - 2:45 م

مرآة البحرين: قال مدير إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة هدى ميرزا عباس إن الوزارة بدأت مؤخرا في تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لخمس مدارس حكومية موزعة على محافظتي الشمالية والجنوبية وفق الخطة المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد 2017 -2018، وبتكلفة تبلغ خمسمائة وسبعة وثمانين ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانين دينارًا.

وأوضحت ميرزا أن المدارس الخمس هي كل من "مدرسة جابر بن حيان الابتدائية الاعدادية للبنين، مدرسة البديع الابتدائية الإعدادية للبنات، مدرسة الوادي الابتدائية للبنين، مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين، مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى الثانوية للبنين".

وأضافت مدير ادارة صيانة المباني أن أعمال الصيانة الشاملة لتلك المدارس تشتمل على الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية إلى جانب أعمال الصباغة الداخلية والخارجية وإعادة تأهيل دورات المياه وإصلاح الأبواب والنوافذ وإصلاح واستبدال تسليكات الكهرباء وإمدادات الماء والأدوات الصحية التالفة. كما سيتم استبدال مصابيح الإنارة القديمة في بعض المدارس بمصابيح موفرة للطاقة، وتركيب نوافذ ألمنيوم عازلة للحرارة من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة.