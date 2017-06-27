2017-06-27 - 2:48 م

مرآة البحرين: قال وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بأنه سيتم رفع تقرير عن زيارة لمدير رفيع بالأمم المتحدة للبحرين إلى الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشته مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، لاستقاء المعلومات بشكل أكثر حيادية وتوازن عند أي تصريح مستقبلي يتناول البحرين من قبل مكتب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار في رده على سؤال نيابي حول تصريحات نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بأن وزارة الخارجية "على علم بما صرح به، خاصة تصريحه في 14 فبراير 2017، ورده على أسئلة الصحافيين الحاضرين في القاعة، كما أن الوزارة على علم بأنه في بعض الحالات قد تكون تلك الأسئلة موجهة من صحافيين يتعمدون تحوير الوقائع، وفي ذات الوقت قد لا تتوافر المعلومات الصحيحة لدى مكتب المتحدث الرسمي".

وذكر أنه قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعه معه بأهمية تصحيح المعلومات المغلوطة لدى المكتب، والتي يتم بناء التقارير والبيانات عليها ويتم استقاؤها من مصادر غير محايدة ومنحازة ضد البحرين.

وأضاف أنه من خلال التشاور مع الجهات المعنية بمملكة البحرين تم ترتيب زيارة لمدير إدارة الشرق الأوسط وغرب آسيا بالإنابة بإدارة الشؤون السياسية بالامم المتحدة، إلى مملكة البحرين في الفترة من 13 إلى 15 مايو/أيار 2017 وتمكن من خلالها وفد بإدارة الشؤون السياسية المذكورة مقابلة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للاطلاع على تجربة البحرين الرائدة في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاحات المستمرة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، على حد قوله.