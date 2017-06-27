رابطة الصحافة ترى أن إغلاق الوسط آخر مسمار في نعش مشروع الملك

2017-06-27 - 10:18 م

مرآة البحرين: قالت رابطة الصحافة البحرينية إن إغلاق الوسط وتسريح العاملين فيها انتكاسة للبيت الصحافي في البحرين ومسمار أخير في نعش المشروع الإصلاحي لملك البلاد الذي كانت صحيفة الوسط أهم ثماره.

ودعت الرابطة في بيان "جميع المنظمات والهيئات المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير الى مناشدة حكومة البحرين لرفع الإيقاف الصادر لصحيفة الوسط البحرينية المستقلة والضغوط على مجلس الإدارة بما يضمن إعادة صدورها وعودة جميع العاملين فيها لأداء مهام عملهم".

وعبّرت الرابطة عن اعتقادها أن "ضغوطاً سياسية من الدولة على مجلس الإدارة والمستثمرين وبالاعتماد على قرار الإيقاف "غير الدستوري" قد انتهت بإرسال رئيس مجلس إدارة الصحيفة عادل المسقطي رسالة إلى الموظفين يوم السبت 24 يونيو/ حزيران 2017 يعلمهم فيها بقرار مجلس الإدارة "إنهاء عمل المتعاقدين مع الصحيفة"، وهو ما يمهد الى الإغلاق الكامل والبدء في إجراءات التصفية".