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السعودية تقول لا تفاوض مع قطر في قائمة المطالب
2017-06-27 - 11:14 م
مرآة البحرين: نقلت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله يوم الثلاثاء إنه لا تفاوض مع قطر في قائمة المطالب التي قدمتها المملكة مع ثلاث دول عربية أخرى.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر تقدمت بقائمة مطالب لقطر لإنهاء الحصار الذي تفرضه عليها.
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