2017-06-28 - 10:35 ص

مرآة البحرين: يستضيف الاتحاد النسائي البحريني غدا الخميس البحرينية خولة مطر نائب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في لقاء بعنوان: «البحرينية الشجاعة في دوائر الصراع».

مطر الحائزة على جائزة أمين عام الأمم المتحدة للشجاعة عام 2016، سوف تستعرض تجربتها الإنسانية في مناطق الصراع، خلال فترة عملها التي تقارب العامين في سورية والتي تنقلت خلالها في المناطق المحاصرة والمناطق التي يسيطر عليها المسلحون، من أجل تعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق، كما ساعدت في مسار العملية السياسية في سوريا.

الجدير بالذكر أن خولة تمكنت من دخول داريا بعد خمسة أعوام من حصارها، وتمكنت بعد ذلك من إيصال المساعدات إلى أهالي داريا.

وفازت مطر بالجائزة بعد تنافسها مع أربعة مرشحين آخرين على نيل جائزة الشجاعة، والتي تأتي ضمن أربع فئات، شملت إلى جانب الشجاعة، تخضير الأمم المتحدة، والزمالة، وإدارة التغيير.