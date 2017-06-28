» أخبار
لجنة في البرلمان الأوروبي قلقة من تردي الحالة الصحية لنبيل رجب وتطالب بالإفراج الفوري عنه
2017-06-28 - 10:47 ص
مرآة البحرين (خاص): عبر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للحقوقي البحريني البارز نبيل رجب، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.
ولفت بير أنطونيو بانزيري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي إلى أن رجب معتقل منذ أكثر من عام وقضى معظم هذه المدة في الحبس الانفرادي، فيما التهم الموجهة إليه قد تودعه السجن لـ 18 عاماً في حال إدانته.
وأضاف إن عدم تمكن نبيل رجب من التواصل مع عائلته هذا الأسبوع أمر مثير للقلق، معتبراً اعتقاله انتهاكا لحقه في حرية التعبير، وداعياً السلطات البحرينية إلى تمكين المحامين وعائلته من لقائه، كما دعا إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-28الاتحاد النسائي يستضيف خولة مطر للحديث عن "البحرينية الشجاعة في دوائر الصراع"
- 2017-06-28وزير الأشغال: تطوير دوار ألبا إلى 3 مستويات ودوار النويدرات إلى 2 بدعم من الصندوق الكويتي
- 2017-06-27رابطة الصحافة ترى أن إغلاق الوسط آخر مسمار في نعش مشروع الملك
- 2017-06-27"أمريكيون" تدين استهداف "الأمن الوطني" لنجل المعارض البحريني الشيخ حسن سلطان
- 2017-06-27البحرين سترفع تقريرا لأمين عام الأمم المتحدة "لاستقاء المعلومات بشكل أكثر حيادية"
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus