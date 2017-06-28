2017-06-28 - 10:54 ص

مرآة البحرين (رويترز): ذكر تلفزيون الجزيرة أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال يوم الثلاثاء إن مطالب دول عربية لبلاده بأن توقف دعمها للإرهاب لا أساس لها وغير مقبولة.

ونُقل عن الشيخ محمد قوله "ما تم تقديمه من دول الحصار مجرد ادعاءات غير مثبته بأدلة وليست مطالب".

وأضاف "المطالب يجب أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق وإلا لن تكون مقبولة".