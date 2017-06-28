الريال القطري يرتفع أمام الدولار في سوق التعاملات الآجلة

2017-06-28 - 11:11 ص

مرآة البحرين (رويترز): ارتفع الريال القطري أمام الدولار في سوق التعاملات الآجلة يوم الثلاثاء بعد تسجيل هبوط حاد على مدار يومين بفعل استمرار الخلاف بين الدوحة ودول عربية.

ووفقا لبيانات رويترز تظهر عقود شهر ارتفاع العملة القطرية إلى 3.751 ريال للدولار بعدما سجلت مستوى منخفضا بلغ 3.793 ريال يوم الاثنين. كما سجلت عقود ثلاثة أشهر ارتفاعا في العملة القطرية إلى 3.755 ريال مقارنة مع 3.796 ريال يوم الاثنين.

وتتعرض الأصول القطرية لضغوط منذ أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة قبل ثلاثة أسابيع. وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم متشددين ومنحتها نهاية الأسبوع الماضي مهلة لتنفيذ مطالب من بينها إغلاق قاعدة عسكرية تركية.