فايس نيوز يحصل على تسجيل لنبيل رجب من السجن: متعب صحيا لكن معنوياتي عالية
2017-06-28 - 10:01 م
مرآة البحرين (خاص): حصل موقع فايس نيوز على تسجيل صوتي من نبيل رجب يقول فيه إنه "الحمد لله، مع أني صحيًا متعب ومتضايق في الحجز الانفرادي على مدى سنة واحدة" لكن "تأكد أن معنوياتي جدًا عالية، لأن إيماني بقضيتي وإيماني بالنّضال الذي نسعى من أجله هو الهدف".
وقد بث موقع فايس نيوز تقريرًا مصورًا عن مسيرة رجب، أورد فيه التّسجيل الصوتي، قائلًا إنّ "رجب محتجز في سجن انفرادي، وصحته في تدهور مستمر"، وقد تم بث الفيديو للمرة الأولى في 15 يونيو/حزيران 2017.
وأشار الموقع إلى أن الانتفاضة في البحرين لم تكن ملائمة للولايات المتحدة، فالبحرين مركز للأسطول الخامس الأمريكي وكذلك مستهلك كبير للأسلحة والتجهيزات الأمريكية منذ العام 200، وقد كانت مترددة بعض الشّيء في قتل وسجن المحتجين، غير أن ذلك كله تغير بعد لقاء الرّئيس ترامب بملك البحرين، واعدًا إياه بعلاقة طويلة الأمد وخالية من أي قيود كانت قد فرضتها إدارة أوباما، وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ذلك اليوم القرار برفع شروط حقوق الإنسان عن صفقة المبيعات.
وقد أورد الموقع أيضًا في الفيديو جزءًا من مقابلة سابقة كان مراسله قد أجراها مع رجب، مضيفًا أن "عائلة رجب وفريق الدّفاع عنه شعروا أن النظام كان مترددًا في بادئ الأمر، غير أنهم حصلوا على ضوء أخضر للمضي قُدُمًا وسحق حركة المعارضة نهائيًا".
ويواجه رجب احتمال الحكم عليه بـ 18 عامًا في السجن، في حال تمت إدانته.
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