دبلوماسيو الدول المقاطعة لقطر يلتقون مسؤولاً بالخارجية الباكستانية

2017-06-29 - 11:09 ص

مرآة البحرين: استقبل الوكيل المساعد لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية الباكستانية تصور خان أمس في مكتبه بإسلام آباد سفير الإمارات عيسى بن عبدالله الباشا النعيمي، والقائم بالأعمال بسفارة السعودية مروان بن رضوان مرداد، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة البحرين حمد أحمد الهاشل، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة مصر رباب سعيد عبدالله.

وقدم ممثلو الدول الأربع شرحًا تفصيليًّا عن ظروف وملابسات قطع العلاقات مع قطر، وقال القائم بأعمال سفارة السعودية مروان مرداد أن "الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تؤلمنا؛ لكونها بلدًا شقيقًا ومجاورًا، لكن عدم التزام قطر باتفاق الرياض ودعمها الجماعات المتطرفة والإرهاب والتحريض والتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول يعد أمرًا غير مقبول، ليس فقط من الدول المقاطعة بل من دول العالم كافة، ونأمل أن تسود الحكمة لدى الأشقاء في قطر ليتوقفوا عن مثل هذا الدعم والتدخل".

من جانبه عبر المسؤول الباكستاني عن تمنيات بلاده انتهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.