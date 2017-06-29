2017-06-29 - 11:13 ص

مرآة البحرين: أمرت النيابة العامة البحرينية (الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2017) بتوقيف رجل الدين الشيعي الشيخ حسنين المهنا، أسبوعين على ذمة التحقيق، حيث تم نقله إلى سجن الحوض الجاف بالحد.

ووجهت النيابة للمهنا تهمة "التحريض على كراهية النظام، والتحريض على بغض طائفة من الناس"، على خلفية خطبة ألقاها مؤخراً.

وشددت السلطات من استهدافها لرجال الدين الشيعة، منذ إسقاط جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم قبل عام، حيث استدعت واعتقلت العشرات منهم.

ويشكو الشيعة في البحرين من التمييز الطائفي ضدهم، ويطالبون بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة السنية والتحول الديمقراطي في البلاد.