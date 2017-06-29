السياحة: 3.2 ملايين دينار إيرادات فنادق البحرين خلال أيام عيد الفطر

2017-06-29 - 11:17 ص

مرآة البحرين: قالت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن إيرادات فنادق البحرين بلغت 3.2 ملايين دينار بحريني خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ووفق الهيئة فإن هذه الأرقام تشير إلى زيادة إجمالي مبيعات الغرف لأكثر من 22 ألف غرفة فندقية، وارتفاع إجمالي نسبة إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم إلى 80%.