صحيفة محلية: تكدس مئات الحاويات في الميناء بعد اختراق موقع الشركة المشغلة

2017-06-29 - 11:39 ص

مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج المحلية أن مئات الحاويات المحملة بالبضائع تكدست في الميناء، بعد اختراق الموقع العالمي للشركة المشغلة للميناء (شركة آي بي إم تيرمينالز).

وقالت الصحيفة أن المستودع 2 في الميناء هو الوحيد الذي يعمل، حيث يتم فحص الحاويات يدويا الأمر الذي سيؤدي إلى حالة متأزمة مع تدفق حاويات أخرى قادمة في طريقها الى الميناء.

وأضافت "أصحاب الحاويات لن يتحملوا أي رسوم إضافية تفرضها الشركة التي أبدت أنها سوف تقوم باحتساب رسوم أرضية على الحاويات المتواجدة في الميناء"، وقالت "هناك توجهات من رجال أعمال وأصحاب حاويات متعطلة في الميناء إلى رفع شكوى قضائية على الشركة، بسبب الأضرار التي يتوقع أن تلحق بهم جراء هذا التأخير في وصول بضائعهم إلى وجهتها النهائية".

ولم تتلق الصحيفة أي رد من مكتب وزير المواصلات كمال أحمد للتعليق.