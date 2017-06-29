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السجن ستة أشهر لمتهمين وسنة لثالث في قضية تجمهر بتوبلي
2017-06-29 - 11:42 ص
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالحبس سنة للمتهم الثالث في قضية تجمهر في منطقة توبلي وغلق الشارع بالأشجار وإشعال النار في خزان ماء، والحبس ستة أشهر للمتهمين الأول والثاني مع استخدام الرأفة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 14 يناير/كانون الثاني 2017 بدائرة أمن محافظة العاصمة
أولا: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر.
ثانيا اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن.
ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والاموال العامة والخاصة للخطر.
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