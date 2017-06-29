التعليم العالي يوجه إنذارا نهائيا لجامعة المملكة

2017-06-29 - 11:43 ص

مرآة البحرين: وجهت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إنذارًا نهائيًا إلى جامعة المملكة بضرورة توفير كافة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية، خلال مدة 7 أيام، اعتبارًا من يوم 28 يونيو/حزيران 2017 الجاري، وأن الجامعة سوف تتحمل المسؤولية القانونية عن أية أضرار تصيب طلبتها والعاملين والمتواجدين في مبنى الجامعة، سواء الصحية أو الجسدية، وفي حال عدم تزويد الأمانة العامة بما يفيد ذلك، حيث سيتم إغلاق مبنى الجامعة بشكل كامل.

وذكر بيان للمجلس أن «الإنذار تضمن أيضًا أن تقوم الجامعة باستخدام مبناها بأقل طاقة بشرية ممكنة وفي الحالات الضرورية فقط خلال الفترة المذكورة، حفاظًا على سلامة الجميع».

وأما بالنسبة لردود جامعة المملكة حول مخالفاتها الأكاديمية والإدارية الأخرى التي ارتكبتها، وخططها العلاجية بهذا الشأن، فقد ذكرت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنها تواصل دراستها، وسترفع بشأنها التوصيات اللازمة إلى مجلس التعليم العالي، ليتخذ ما يراه مناسبًا بهذا الخصوص.