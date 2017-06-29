إيران تقول إنها سترد على حكم المحكمة العليا الأمريكية الخاص بحظر السفر

2017-06-29 - 11:53 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت إيران يوم الأربعاء إنها ستقوم "بعمل عكسي" ردا على سماح المحكمة الأمريكية العليا بتنفيذ جزئي لأمر حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على مواطني ست دول أغلب سكانها من المسلمين.

وكانت محاكم أمريكية أدنى قد أوقفت سريان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس آذار والذي يتضمن حظرا شاملا لمدة 90 يوما على دخول مواطنين من دول من بينها إيران وليبيا وحظرا لمدة 120 يوما على دخول كل اللاجئين.

لكن المحكمة العليا قضت يوم الاثنين بإمكان فرض قيود جزئية على اللاجئين.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن هذا القرار "إشارة إلى قرار زعماء هذه الدولة بالتمييز في المعاملة ضد المسلمين.

"الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد فحص متأن للقرار الذي أصدرته المحكمة الأمريكية العليا في الآونة الأخيرة ،ستقوم بالعمل المتناسب والعكسي".ويتعين على الأمريكيين التقدم بطلب الحصول على تأشيرات سياحية قبل السفر إلى إيران على عكس مسافرين آخرين منهم الألمان الذين بوسعهم الحصول على هذه التأشيرة لدى وصولهم.

وخلال حملته الرئاسية في 2016 قام ترامب بحملة من أجل فرض "حظر تام وكامل" على دخول المسلمين الولايات المتحدة قائلا إن هذا الإجراء ضروري للأمن القومي.

وأعطت المحكمة أيضا أمثلة لمن ينطبق عليهم الاستثناءات ومن بينهم من له صلات أسرية وثيقة في الولايات المتحدة أو من يحصل على مكان في جامعة أمريكية أو عرض لشغل وظيفة.

وقال قاسمي أيضا إن الولايات المتحدة تستهدف الدول الخطأ بحظر التأشيرة.

وأضاف "من المؤسف أن الحكومة الأمريكية وبسبب قصر نظرها على الصعيدين الاقتصادي والتجاري أغمضت عينيها عن مرتكبي الإرهاب الأساسيين في الولايات المتحدة".

وتنحي إيران باللوم على السعودية في التشدد الإسلامي. ولم يشمل حظر السفر المواطنين السعوديين.