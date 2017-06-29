الاتحاد الدولي للصّحافيين يدين إغلاق الوسط ويدعو حكومة البحرين إلى تحمل المسئولية عن أولئك الذين خسروا وظائفهم

2017-06-29 - 10:25 م

مرآة البحرين (خاص): دان الاتحاد الدولي للصّحافيين رفض الحكومة البحرينية رفع الحظر عن صحيفة الوسط، والذي أدى إلى إغلاقها هذا الأسبوع.

وقال أنطوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد، "ندين بشدة رفض الحكومة البحرينية رفع الحظر عن صحيفة الوسط التي أجبرت على الإغلاق. يجب على الحكومة البحرينية أن تتحمل المسؤولية عن أولئك الذين خسروا وظائفهم وعن ازدياد تضييق فضاء الصّحافة المستقلة".

ودعا الاتحاد "الحكومة البحرينية إلى وقف سياستها المتمثلة بالحد من التّنوع في وسائل الإعلام البحرينية وترهيب الصّحافيين المستقلين".

وكان الاتحاد الدّولي للصّحافيين قد طالب السّلطات البحرينية في وقت سابق من الشهر الحالي برفع الحظر عن صحيفة الوسط وضمان حرية التّعبير لكل المنظمات الإعلامية.

وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت في 4 يونيو/حزيران الحالي عن تعليق صحيفة الوسط حتى إشعار آخر، واتهمتها وزارة شؤون الإعلام بـ "انتهاك القانون، (...) وإعادة نشر مواد من شأنها إثارة المجتمع والتّأثير على علاقة مملكة البحرين مع دول أخرى".

وفي 24 يونيو/حزيران، أرسلت رسالة إلى جميع موظفي الصحيفة الـ 160، من قبل رئيس مجلس الإدارة عادل المسقطي، تعلن بأن مجلس الإدارة قرر آسفا إنهاء عقود توظيفهم جميعا.

وقال الاتحاد الدولي إن الوسط تعتبر واحدة من وسائل الإعلام المستقلة في البحرين، وإنها تعرضت إلى الحظر مرات عديدة منذ تأسيسها في العام 2002.