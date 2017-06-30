2017-06-30 - 12:29 ص

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية الخميس (29 يونيو/ حزيران 2017) إنها قبضت على عدد من الأشخاص، اتهمتهم بتأسيس مجموعتين مسلحتين تتبعان ما تسميه "سرايا الأشتر".

وقال رئيس الأمن العام طارق الحسن في مؤتمر صحافي إن المجموعة "اتخذت من مبنى غير مأهول في منطقة الدير، موقعا يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتحضير وتصنيع عبوات متفجرة".

المعتقلون ضمن حملة مداهمات في الدير "سيد أحمد مهدي كاظم (20 عاما)، عيسى حسن عيسى علي(20 عاما)، علي داوود أحمد داوود العرادي (19 عاما)، حسن شاكر حسن علي القوة (21 عاما) وميثم علي حسن علي حسن (20 عاما) زعم الحسن إنهم يقفون وراء حوادث أمنية.

وأضاف إنهم مسؤلون عن التفجير بالقرب من قرية أبوصيبع بتاريخ 4 فبراير/ شباط 2017 والذي نتج عنه تضرر شاحنة وسيارة مدنية تصادف مرورها قريبا من موقع التفجير، والتفجير في السنابس بتاريخ 23 فبراير 2017 والذي أدى إلى إصابة سائقة سيارة ، تصادف مرورها بالموقع ، بشظية ، أدخلت على أثرها للمستشفى، وإلقاء قنبلة يدوية على موقع لقوات الأمن في سماهيج بتاريخ 7 أبريل 2017.

واتهم الحسن عبدالله عبدالمهدي العرادي (24 عاما) ولؤي هاني سعود المؤمن (19 عاما) بتشكيل مجموعة خططت لاستهداف قوات الأمن.

وكانت قوات خاصة قد داهمت الجمعة الماضية عددا من المنازل في منطقة الدير واعتقلت الأشخاص المتهمين بشكل عشوائي.

وتؤكد منظمات حقوقية بينها العفو الدولية إن الداخلية البحرينية تلجأ لاستخدام التعذيب بشكل منهجي لانتزاع اعترافات من المتهمين تدينهم أمام القضاء.