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الإفراج عن خطيب جامع الخيف الشيخ عيسى المؤمن بعد قضائه مدة محكوميته
الشيخ عيسى المؤمن
2017-06-30 - 2:51 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية (الجمعة 30 يونيو/حزيران 2017) عن رجل الدين الشيعي وخطيب جامع الخيف في الدير الشيخ عيسى المؤمن، وذلك بعد قضائه مدة محكوميته بالسجن 3 أشهر على خلفية خطبة جمعة ألقاها مطلع أغسطس/آب 2016.
واتهم المؤمن بالتحريض على كراهية النظام، وقضى ما يقارب الشهرين في الحبس الاحتياطي العام الماضي، قبل أن يأمر القاضي بإخلاء سبيله بكفالة مالية، لكن المحكمة قضت بحبسه 3 شهور لاحقاً.
واعتقلت السلطات الأمنية المؤمن من قاعة المحكمة (الخميس 25 مايو/أيار 2017) بعد تأييد الحكم الصادر بحقه، حيث نقلته إلى سجن جو المركزي.
ويواجه الشيخ عيسى المؤمن قضية ثانية محكوم فيها بالسجن 3 شهور، وهي منظورة الآن أمام محكمة الاستئناف، حيث تتهمه السلطات بالتحريض على كراهية النظام على خلفية خطبة جمعة ألقاها في يوليو/تموز 2016.
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