الاستئناف: السجن 5 سنوات لمتهم بحرق إطارات في الهملة
2017-06-30 - 5:37 م
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على بحريني أدين مع 7 آخرين في قضية إشعال حريق في إطارات بمنطقة الهملة، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، مع 4 متهمين، وبحبس 3 آخرين لمدة 3 سنوات، كما أيدت برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، مصادرة المضبوطات.
وتزعم السلطات أن المتهمين وآخرين تجمعوا على شارع المزارع بمنطقة الهملة في حوالي الساعة 10:15 مساء يوم الواقعة وكان بحوزتهم عدد من زجاجات المولوتوف والإطارات الخاصة بالسيارات وعبوة بها بترول، وقاموا بإشعال النيران في الإطارات بواسطة المولوتوف.
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 13/8/2015، أشعلوا وآخرون مجهولون عمدًا حريقًا في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهـولـون عبـوات قـابلـة للاشتعـال «مولوتوف» بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.
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