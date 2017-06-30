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لجنة برئاسة ولي عهد البحرين تناقش الإجراءات التنظيمية لاتفاقية القيمة المضافة
2017-06-30 - 5:44 م
مرآة البحرين: ناقشت اللجنة التنسيقية التي عقدت اجتماعها رقم (185) برئاسة سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء أمس الإجراءات التنظيمية لاتفاقية القيمة المُضافة، وخيارات تمويل المرحلة الثانية من منطقة البحرين اللوجستية.
واستعرضت اللجنة التنسيقية مستجدات مشاريع القوانين التي تتابعها، والنواحي التنظيمية لكلية البوليتكنك البحرين.
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