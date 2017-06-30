"ماجد الفطيم" تستحوذ على "ريتيل آرابيا" في الكويت والبحرين والإمارات وجيان يتحول إلى كارفور

2017-06-30 - 5:47 م

مرآة البحرين: استحوذت شركة "ماجد الفطيم" على شركة "ريتيل آرابيا" بموجب الاتفاقية التي وقعتها مع شركة "بي إم إيه انترناشيونال "المالكة لـ "ريتيل آرابيا" - والتي تمتلك حقوق الإمتياز لـ 26 متجر هايبر ماركت وسوبرماركت يحمل علامة "جيان" في الإمارات والبحرين والكويت إضافة إلى أربعة متاجر "غلف مارت " في البحرين.

وستشهد جميع المتاجر المستحوذ عليها بأنماطها المختلفة من "هايبرماركت وسوبرماركت ومتاجر صغيرة" تغيير العلامة التجارية الحالية لتحمل اسم "كارفور" ليرتفع عدد المتاجر في دولة الإمارات من 67 إلى 80 وفي الكويت زادت من متجر واحد إلى ثمانية متاجر وفي البحرين زادت عدد المتاجر من متجر واحد إلى 11.

وأكدت شركة ماجد الفطيم الاحتفاظ بجميع موظفي شركة التجزئة العربية الدولية وتطوير قدراتهم وتمكينهم لتقديم خدمة العملاء المتميزة والتي يشتهر بها كارفور.

من جانبه قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم القابضة إن هذه الخطوة تعد إنجازا كبيرا لشركة ماجد الفطيم ليرسخ مكانة " كارفور" كأحد أكبر العلامات التجارية في مجال التجزئة الاستهلاكية .. مشيرا إلى أن الشركة ستواصل التوسع إلى آفاق جديدة سواء من خلال النمو الذاتي أو من خلال المزيد من الفرص الاستحواذية التي تتماشى مع استراتيجية الشركة الطموحة لتعزيز تواجدها وتطوير إمكانياتها الرقمية ودعم قناة التسويق الموحدة الشاملة الخاصة بـ "كارفور".