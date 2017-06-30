مقترح نيابي بفرض غرامة تصل إلى 400 دينار لأي جواز توضع عليه ملصقات أو أختام غير رسمية

2017-06-30 - 6:27 م

مرآة البحرين: يتجه مجلس النواب للموافقة على تعديل تشريعي بقانون جوازات السفر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز أربعمائة دينار لكل من أتلف جواز السفر أو أي جزء من أجزائه عمداً أو قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات أو رسومات أو غيرها من هذه النماذج على أي جزء من أجزاء جواز السفر دون أن يكون مخولاً بذلك.

ووقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقرير بشأن التعديل التشريعي. ومن المقرر عرضه بجلسة الثلاثاء المقبل.