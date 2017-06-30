صحيفة محلية: رئاسة الأوقاف الجعفرية تمتنع عن تسديد مستحقات مقاول وتسحب منه 6 مناقصات

2017-06-30 - 6:36 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة البلاد المحلية أن رئاسة الأوقاف الجعفرية امتنعت عن تسديد مستحقات مقاول نفذ عدد من المشاريع، حيث بلغت مستحقاته 176 ألف و892 ديناراً رغم حلول موعد استحقاقها.

وأضافت أن إدارة الأوقاف الجعفرية قامت أيضاً "بسحب عدد من المشاريع التي رست على مؤسسته مناقصاتها، لصالح شركة أخرى دون أي مبرر يذكر".

وذكر المقاول أن عدد العقود الرئيسية الموقعة بينه وبين الأوقاف يبلغ عددها 7 عقود، متفرعة إلى عدد أكبر من المشاريع يبلغ إجمالي تكلفتها أكثر من نصف مليون دينار.

ولفت إلى أن الإدارة حولت عنه حتى اليوم 6 مشاريع لصالح تلك الشركة، تمثلت في مشروع مسجد العدلية، ومشاريع تركيب الرخام إلى عامة مساجد البحرين، ومشروع تركيب الرخام لجامع عالي وصيانته، ومشروع مسجد الشيخ رشيد، ومشروع مسجد الشيخ حسين بالسهلة، ومشروع تركيب الرخام بمسجد الخواجة.

وتطرق المقاول إلى لجوئه لعدد من الجهات الرسمية ومنها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتدخل لحل المشكلة، إلا أن رئيس الأوقاف ما زال مستمرا في المماطلة والتسويف من خلال إطلاق الوعود بعد الوعود بتسوية المشكلة في مواعيد محددة، دون أي نتيجة تذكر.