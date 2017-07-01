رئيس وطنية البحرين لحقوق الإنسان: وطنية قطر تقوم بحملة إعلامية مضللة

2017-07-01 - 5:48 م

مرآة البحرين: قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين سعيد محمد الفيحاني أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تقود "حملة إعلامية مضللة" تتحدث فيها عن "وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان جراء هذه المقاطعة"، مبدياً استغرابه مما أوردته اللجنة القطرية من "ادعاءات عن تعرض دولة قطر للحصار والعقاب الجماعي".

ويرأس الفيحاني وفداً في جنيف، يهدف إلى نفي مزاعم قطر عن تعرضها لانتهاكات حقوقية على خلفية مقاطعة 3 دول خليجية لها، وإغلاق المجالات الجوية والبرية والبحرية عليها.

وكلام الفيحاني جاء خلال لقائه كاثرينا روز ممثلة مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI) وذلك في قصر ولسون بجنيف.

ودعا الفيحاني اللجنة الوطنية القطرية لتقوم بما هو مطلوب منها كمؤسسة وطنية ذات مصداقية واستقلالية لتقديم الحلول الهادفة للحكومة القطرية لوقف تمويل الحركات الإرهابية التي تعمل على انتهاك حقوق الإنسان في الدول المقاطعة لها بدلا من دعوة المؤسسات الدولية لاتخاذ خطوات لإرغام الدول المقاطعة على التراجع عن قراراتها السيادية لحماية أمنها الوطني، على حد قوله.