"البلديات" تسلمت حوالي 70 ألف طلب رخصة بناء خلال 5 سنوات

2017-07-01 - 5:56 م

مرآة البحرين: قال وزير الأشغال والبلديات عصام خلف في رده على سؤال نيابي أن عدد طلبات رخص البناء التي تسلمتها الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية بلغت 69952 طلب رخص بناء، وذلك بواقع 257 طلبا للبيوت الآيلة للسقوط، 544 طلبا لمشروع الخدمة الاجتماعية، 6736 طلبا للمشاريع الاستثمارية في المملكة، وتتصدر الطلبات السكنية أعلى عدد في الطلبات المتسلَّمة، حيث تبلغ 62415 طلب رخص سكنية في أمانة العاصمة والبلديات الأخرى.

أما بالنسبة إلى الطلبات الصادرة فقد أصدرت الوزارة 55066 رخصة بناء خلال السنوات الخمس الماضية وتم رفض 2611 طلبا بسبب نقص المستندات أو عدم توافق الرسومات الهندسية مع الاشتراطات التنظيمية المعتمدة أو الاستخدامات المسموح بها ضمن تصنيف المنطقة.