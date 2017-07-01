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البنتاجون: لوكهيد تفوز بصفقة طائرات هليكوبتر للسعودية بقيمة 3.8 مليار دولار
2017-07-01 - 6:49 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن شركة سيكورسكي إيركرافت كورب التابعة لشركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد من الجيش الأمريكي بقيمة 3.8 مليار دولار لصنع طائرات هليكوبتر بلاك هوك مخصصة للسعودية.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقد الذي يستمر سنوات يتضمن الخدمات الملحقة بالصفقة.
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