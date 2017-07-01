ترامب يبحث مع إردوغان النزاع بين دول عربية وقطر

2017-07-01 - 6:51 م

مرآة البحرين (رويترز): تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان يوم الجمعة حيث ناقشا النزاع بين قطر ودول عربية قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات مع الدوحة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وإردوغان بحثا سبل حل النزاع "مع ضمان أن تعمل كل الدول معا لوقف تمويل الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف".