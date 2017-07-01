الكرملين: بوتين يبحث أزمة قطر مع ملك البحرين

2017-07-01 - 6:54 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الكرملين يوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الأزمة بين قطر وعدة دول عربية مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال هاتفي.

وأضاف الكرملين أن بوتين أكد الحاجة للحوار المباشر بين كل الحكومات المعنية بالنزاع الذي يؤثر سلبا على الشرق الأوسط.

وفي الشهر الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأوقفت الرحلات الجوية منها وإليها متهمة إياها بدعم جماعات إسلامية متشددة وإيران. وتنفي الدوحة الاتهامات.